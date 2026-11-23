(ANSA) - ROMA, 23 NOV - Ogni anno milioni di bambini nel mondo non ricevono vaccini essenziali. Per questo dal 20 novembre al 31 dicembre 2026, Federfarma sostiene l'iniziativa dell'Unicef Italia 'Vaccino sospeso'. Nelle farmacie che espongono la locandina dell'iniziativa i cittadini potranno donare 2 dosi di vaccino salvavita a un bambino nel mondo versando 2 euro. Basterà inquadrare il QR code sulla locandina o sul cartoncino informativo, presenti in farmacia.

Nel 2024, si stima che a livello globale 14,3 milioni di neonati di età inferiore a un anno non abbiano ricevuto nemmeno una dose di vaccino. Dei 18,3 milioni di bambini raggiunti tra il 2023 e il 2025, circa 12,3 milioni erano 'bambini a dose zero' che non avevano ancora ricevuto alcun vaccino e 15 milioni non avevano mai ricevuto il vaccino contro il morbillo.

L'azione dell'Unicef, che è il principale fornitore di vaccini al mondo è diretta a sostenere sia le vaccinazioni di routine sia le campagne di prevenzione e risposta d'emergenza per le epidemie, fornendo vaccini, la logistica e il necessario per le vaccinazioni, affinché i bambini vi abbiano accesso.

Federfarma, pertanto, invita i cittadini che si recano in farmacia, magari proprio per vaccinarsi contro l'influenza, a sostenere l'Unicef donando 2 euro per garantire dosi di vaccino ai bambini che non hanno la possibilità accedere a questo fondamentale strumento di prevenzione. (ANSA).

