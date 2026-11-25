Sono 19.625 nel 2025 gli accessi di donne registrati in pronto soccorso con indicazione di violenza. I dati, forniti da ministero della Salute e Istat e pubblicati sul sito del dicastero, prendono come anno di confronto il 2017, evidenziando un incremento del 34,4% (14.333 accessi).

Per quanto riguarda i ricoveri ospedalieri, nel 2025 sono 1.545 le donne che hanno avuto un ricovero in regime ordinario con indicazione di violenza, per un totale di 1.683 ricoveri (esclusi quelli da parto), con un incremento del 9,5% rispetto al 2017. L'analisi per età evidenzia tassi di accesso più elevati tra le donne di 18-34 e 35-49 anni: rispettivamente 12,2 e 10,3 accessi per 10.000 residenti nel 2025, rispetto a 9,5 e 9,8 nel 2017.



Tra le minorenni il tasso è passato da 3,5 a 6,6 per 10.000 residenti, mentre nella fascia 50-64 anni è aumentato da 3,4 a 4,9. La quota di accessi in pronto soccorso con indicazione di violenza per 10.000 accessi totali nel 2025 è passata da 14,1 nel 2017 a 19%. L'incremento degli accessi con indicazione di violenza, si legge sul sito del ministero della Salute, può essere ricondotto a una pluralità di fattori, tra cui la maggiore capacità degli operatori sanitari di intercettare gli episodi di violenza grazie alla formazione ricevuta, la maggiore consapevolezza delle donne che le porta a dichiarare più frequentemente la reale motivazione dell'accesso al Pronto Soccorso e il possibile aumento della diffusione del fenomeno.



"I dati confermano che non possiamo rassegnarci a un fenomeno odioso che continua a colpire migliaia di donne e che non ammette alcuna giustificazione - dichiara il Ministro della Salute Orazio Schillaci - Il Servizio sanitario nazionale è al fianco delle donne che vivono situazioni di violenza: nei Pronto Soccorso possono trovare professionisti preparati ad ascoltarle, accoglierle e accompagnarle in un percorso di uscita dalla violenza, verso il recupero della propria libertà e autonomia".

