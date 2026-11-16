(ANSA) - CITTÀ DEL CAPO, 16 NOV - In occasione della Giornata nazionale dello spazio, che commemora lo sviluppo del primo satellite italiano, il 15 dicembre 1964, quando l'Italia divenne il quinto Paese al mondo, dopo Stati Uniti e Unione Sovietica, Regno Unito e Canada, a mettere in orbita un proprio satellite, il presidente di Inaf (Istituto Nazionale di Astrofisica), Roberto Ragazzoni, ha presentato al Baxter Theatre di Città del Capo la mini-conferenza intitolata "The Art of the Invisible".

Davanti a un pubblico non scientifico, Ragazzoni ha illustrato con linguaggio semplice e suggestive immagini del cosmo le potenzialità dell'ottica adattiva, tecnologia di cui è considerato uno dei principali innovatori e maggiori esperti a livello mondiale.

Nel corso dell'intervento, il presidente di Inaf ha spiegato quanto siano limitate le capacità dell'occhio umano, incapace di percepire fenomeni e segnali come l'infrarosso, l'ultravioletto, i raggi X o i neutrini. La costante ricerca della conoscenza ha però spinto l'umanità ad andare oltre questi limiti, sviluppando strumenti sempre più sofisticati per comprendere ciò che si nasconde nell'universo.

Partendo da Galileo Galilei, che rivolse il telescopio verso il cielo anziché limitarsi all'orizzonte, contribuendo a dimostrare che la Terra non è il centro dell'universo, Ragazzoni ha ripercorso alcune delle principali tappe dell'esplorazione astronomica, fino ad arrivare alle più recenti innovazioni tecnologiche destinate a rivoluzionare l'osservazione del cosmo.

Tra queste, il telescopio spaziale Plato (Planetary Transits and Oscillations of Stars), missione dell'Agenzia Spaziale Europea (Esa) dedicata alla ricerca di esopianeti simili alla Terra attorno a stelle simili al Sole . Il telescopio è dotato di "26 piccoli occhi" ognuno costituito da una lente di 20 centimetri e il suo lancio nello spazio è previsto nel 2027.

Ragazzoni si trova in Sudafrica in occasione della riunione annuale dello Skao (Square Kilometre Array Observatory), l'organizzazione intergovernativa responsabile del progetto del più grande radiotelescopio al mondo, in programma a Città del Capo il 17 e 18 novembre.

A seguire, con il patrocinio dell'ambasciata d'Italia in Sudafrica e dell'Istituto Italiano di Cultura di Pretoria, e sempre all'insegna della divulgazione scientifica legata allo spazio, è andato in scena lo spettacolo "Celestial Bodies", prodotto dal Joburg Ballet, diretto da Mario Gaglione, in collaborazione con Universe on Stage.

La narrazione scientifica è affidata al fisico teorico Dr. Luca Pontiggia, sudafricano di origini italiane. Lo spettacolo fonde balletto, fisica, astronomia, musica dal vivo e proiezioni visive in un viaggio che conduce il pubblico dal Big Bang alla formazione della materia fino all'emergere della vita e oltre.

(ANSA).

