A rendere l’Intelligenza Artificialeimprevedibile non sono difetti o errori ma una questione dimatematica: a scoprirlo è l ricerca guidata da Pulin Gong, dell'Università di Sydney, e pubblicata sulla rivista Nature Machine Intelligence. Lascoperta potràaiutare asviluppare IA più affidabili, ad esempio nell’analisi di dati medici. I modelli di IA sono oramai addestrati usando milioni se non miliardi di parametri e quel che è ben visibile è che a volte imodelli, seppur usino glistessi dati di addestramento, possono produrrerisultati e soluzioni diverse, a volteerrati.



"I ricercatori hanno spesso attribuito ledifferenze nel comportamentodell'IAafonti esterne, come l'ordine in cui vengono presentati i dati di addestramento o piccole variazioni numeriche introdotte dall'hardware", ha detto Gong. Ma secondo il nuovo studio non sarebbe questa l’origine delle differenze. “I nostri risultati indicanoqualcosa di più profondo”, ha aggiunto. “Anche quando questi fattori vengono eliminati, differenze estremamente piccole nelle condizioni iniziali di un modello possono comunque portare a risultati diversi”.



Secondo lo studio lacausa èben più profonda, nellastruttura stessa degli algoritmiusati che nella gestione dei dati producono dei cosiddettibacini di attrazione, ossiasettori di datistrettamente connessi tra lorocon il risultato diinficiare ilrisultato. La scoperta potrebbe aiutare a renderemeno imprevedibilile risposte delle IA: “per disporre di sistemi affidabili, non sono necessarie solo previsioni accurate, ma anche la certezza che tali previsioni possano essere riprodotte. Questa ricerca offre un nuovo modo di comprendere i limiti della prevedibilità nell'IA e le possibili strategie per superarli”.