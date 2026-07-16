Un'Italia dello spazio più forte, capace di fare leva suricerca e innovazioneper consolidare la propriafiliera industrialee conquistare unruolo di primo pianoin Europa e nel mondo, arrivando a partecipare da protagonista allanuova corsa alla Luna. È questa l'ereditàche lasciaTeodoro Valente, presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana (Asi) dal 2023, morto prematuramente all'età di 61 anni. "Ha offerto un contributo determinante alla crescita del settore spaziale italiano, rappresentando la nazione con autorevolezza anche in ambito internazionale", ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, mentre il ministro delle Imprese e del Made in Italy con delega alle politiche spaziali, Adolfo Urso, ha sottolineato come la sua scomparsa rappresenti "una grave perdita per il Paese". Al cordoglio si sono uniti anche il ministro dell'Università e della Ricerca Anna Maria Bernini, il ministro della Difesa Guido Crosetto, il direttore generale dell'Agenzia spaziale europea (Esa) Josef Aschbacher e l'intero mondo della ricerca (da Cnr a Inaf, da Ingv a Infn) e dell'industria aerospaziale italiana.



Nato a Roma il 25 febbraio 1965, Valente è stato professore ordinario di Scienza e tecnologia dei materiali presso la Sapienza di Roma, oltre che un autorevole studioso nel campo dei materiali compositi e delle nanotecnologie. Nel corso della sua carriera ha ricopertonumerosi incarichidi rilievo in ambito accademico e della ricerca, tra cui la presidenza del Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Scienza e Tecnologia dei Materiali, la direzione dell'Istituto per i Polimeri, Compositi e Biomateriali del Cnr e incarichi presso la Commissione europea.



Numerosi irisultatiraggiunti dall'Asidurante lasua presidenza, come larealizzazione degliinterventi finanziati dalPnrr Spazio(ad esempio leSmart Factories 4.0), l'ampliamento del centro spaziale di Matera, la costellazione satellitare nazionale di osservazione della TerraIride e il nuovo impulso dato alle relazioni bilaterali con la Nasa, che ha portato alle intese per la realizzazione delmodulo lunare Mphe anuove chance per astronauti di nazionalità italiananel quadro del programmaArtemis. Bisogna poi ricordare il supporto alla definizione della 'Legge Spazio', (approvata dal Parlamento nel 2025, ha dotato l'Italia di una normativa innovativa in materia di space economy), la presidenza italiana del consiglio dei ministri Esa e, infine, la presidenza italiana del Comitato delle Nazioni Unite per l'utilizzo pacifico dello Spazio extra-atmosferico (Copuos).



Come previsto dalle norme di legge e statutarie, d'intesa con l'Autorità governativa delegata, le sue funzioni vengono ora assunte dalla vicepresidente dell'Asi, Elda Turco Bulgherini, al fine di garantire la piena continuità e operatività dell'Agenzia.