Capire e quantificare gli effetti dei cambiamenti climatici sulla deformazione della crosta terrestre e sui rischi geologici associati, tra cui l'instabilità dei versanti montuosi e i possibili effetti sulla sismicità: è questo l'obiettivo di iCEALP (ice–Climate–solid Earth coupling driving ALPine uplift), il nuovo progetto di ricerca dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) sviluppato nell'ambito del programma Pianeta Dinamico 2026–2029.