Ha preso ilvia ilprogetto italiano Vt-Claim, che punta a capire leconnessioni tra clima, attività vulcanica e quella sismica. Sviluppato nell'ambito del programma 'Pianeta Dinamico 2026-2029' dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, il progetto sarà guidato da Gaetana Gancidell'Osservatorio Etneo dell'Ingve coinvolgerà 120 ricercatori appartenentia17 istituzioni di 5 paesi: oltre all'Italia, Francia, Regno Unito, Islanda e Australia. Le attività si concentreranno su tre aree di studio di particolare interesse scientifico: ilMediterraneo,con particolare attenzioneall'Etnae alleIsole Eolie, l'Islanda e le regioni polari.

Vt-Claim (Volcano, Tectonic and Climate-Atmosphere Interactions through AI and Multi-source Data Integration) mira a superare l'approccio tradizionale usato per studiare questi fenomeni adottando una visione del sistema Terra in cui clima, attività vulcanica e processi tettonici sonoconsideraticomponenti di un unico insieme complesso e interconnesso. Per individuare i possibili legami verranno integratiosservazioni satellitari, misure sul campo, modelli numerici avanzatie tecniche di Intelligenza Artificiale.

Il progetto, che riunisce ricercatori con tantissime competenze diverse, dalla climatologia alla geochimica, permetterà inoltre di sviluppare unapiattaformae un motore di scoperta basato sull'IA,in grado dianalizzare grandi quantità di dati e diindividuare possibili relazioni causalitra fenomeni climatici, vulcanici e tettonici. Queste verranno poi verificate attraverso simulazioni ed esperimenti sul campo, favorendo così lo sviluppo di nuovi strumenti per la ricerca e per lo studio dei rischi naturali.