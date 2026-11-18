(ANSA) - BUENOS AIRES, 18 NOV - Ha preso il via oggi in Argentina, presso la stazione di osservazione dello spazio profondo Deep Space 3 (Ds3) di Malargüe, la tradizionale 'Open Week' organizzata dall'Agenzia Spaziale Europea (Esa).

Nel quadro dell'iniziativa, riferisce una nota, i partecipanti potranno conoscere il funzionamento della stazione e le attività che vi vengono svolte. Il programma include una visita al Planetario che ospita esposizioni dedicate alle principali missioni condotte dall'Agenzia negli ultimi anni.

Alla cerimonia di apertura hanno partecipato, tra gli altri il sindaco di Malargüe, Celso Jaque e una delegazione dell'Esa guidata da Guillermo Lorenzo, responsabile Esa della Sezione Operazioni della rete di stazioni di terra (Estrack).

Il sindaco Jaque, ha sottolineato il fatto che "grazie a questa antenna Malargüe sia diventata un polo per lo sviluppo scientifico", mentre il responsabile di Estrack Lorenzo, ha affermato che la Ds3 "costituisce una parte fondamentale della nostra rete di stazioni" annunciando un suo prossimo "importante potenziamento".

L'edizione di quest'anno dell'Esa Week prevede inoltre la proiezione del film "227 Lunas" (227 Lune), diretto da Brenda Taubin, che sarà presente insieme alla protagonista del film alla prima che si terrà presso il cinema Maitén di Malargüe.

(ANSA).

