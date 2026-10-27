Il cuore del mini-braccio è una striscia morbida e di colore verde composta da due diversi strati di idrogel, sulla cui superficie crescono le microalghe. Queste usano luce e CO2 per formare zuccheri attraverso la fotosintesi, e tali processi provocano un aumento del pH all'interno dell'idrogel. "Poiché i due strati di idrogel reagiscono in modo diverso alle variazioni di pH - afferma Fan Jiang, primo autore dello studio coordinato da Marie-Eve Aubin-Tam - si gonfiano in misura differente, provocando la curvatura della striscia". Quando sono al buio, invece, le alghe rilasciano CO2, che fa abbassare nuovamente il pH e, nel giro di 10 secondi, il mini-braccio inizia a piegarsi nella direzione opposta.