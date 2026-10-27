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Alghe e luce sono i motori di un minuscolo braccio robotico soffice, lungo circa due centimetri e spesso un millimetro, che è in grado di afferrare e manipolare piccoli oggetti nell'acqua. È stato messo a punto da ricercatori del Politecnico di Delft (Tu Delft), nei Paesi Bassi, grazie a una innovativa tecnologia che potrebbe contribuire a realizzare sistemi robotici più autonomi e capaci di reagire all'ambiente. Descritto sulla rivista Nature Communications, il mini braccio robotico è in grado di riprodurre movimenti presenti in natura e potrebbe, dunque, essere implementato anche nell'agricoltura, in dispositivi che modificano la loro forma o il loro orientamento in risposta alla luce.
Il cuore del mini-braccio è una striscia morbida e di colore verde composta da due diversi strati di idrogel, sulla cui superficie crescono le microalghe. Queste usano luce e CO2 per formare zuccheri attraverso la fotosintesi, e tali processi provocano un aumento del pH all'interno dell'idrogel. "Poiché i due strati di idrogel reagiscono in modo diverso alle variazioni di pH - afferma Fan Jiang, primo autore dello studio coordinato da Marie-Eve Aubin-Tam - si gonfiano in misura differente, provocando la curvatura della striscia". Quando sono al buio, invece, le alghe rilasciano CO2, che fa abbassare nuovamente il pH e, nel giro di 10 secondi, il mini-braccio inizia a piegarsi nella direzione opposta.
I ricercatori hanno dimostrato le capacità del loro braccio robotico facendogli afferrare un anello di gomma e una piccola sfera metallica, ma gli esperimenti sono iniziati spinti più che altro dalla curiosità: "Non siamo partiti da un’applicazione specifica", dice Aubin-Tam. "Volevamo esplorare cosa diventa possibile quando le cellule viventi vengono integrate in materiali funzionali".