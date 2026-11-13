Anche icactus, simboli di resilienza e sopravvivenza in ambienti aridi e ostili, sonominacciati dall'attualecrisi climatica: a causa di eventi estremi comesiccità particolarmente intense, resi più probabili da un pianeta che si riscalda velocemente,oltre un quartodellecirca 1.000 specie analizzatepotrebbeperdere almeno l'80%del propriohabitat entro lafine del secolo, correndo così il rischio di scomparire. È la previsione dello studio pubblicato sulla rivista Nature, guidato dalle Università dell'Arizona e della Florida del Sud. Gli autori della ricerca sottolineano cheil processo è già in attoe cheimpatti analoghipotrebbero colpirealtri gruppi di piante.



"Ilcambiamento climaticorende glieventi estremi più frequenti- afferma Michiel Pillet, primo firmatario della ricerca, che ha svolto il lavoro all'Università dell'Arizona ed è ora a quella della Florida del Sud - ma tali eventi sono in genere esclusi dalle previsioni su larga scala". Per valutare meglio come i cactus risponderanno a un clima che cambia, i ricercatori coordinati da Brian Enquist dell'Università dell'Arizona hanno quindiintegrato nei modellileproiezioni relative asiccità gravi.



I risultati mostrano che, nonostante la famiglia dei cactus sia adattata alle condizioni di siccità, taliadattamenti potrebbero non bastareper far fronte a periodi siccitosi particolarmente intensi e prolungati. L'impatto potrebbe essere particolarmente grave in importanti luoghi di biodiversità dei cactus, come ilCile, ilPerù e ilBrasile Nord-orientale. "Le prospettive per i cactus saranno fosche - aggiunge Pillet - soprattutto se, alle nostre proiezioni, sommiamo le attuali minacce rappresentate dalla distruzione dell'habitat e dalla raccolta illegale".