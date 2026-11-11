È in partenza la 42° spedizione italiana di ricerca in Antartide, che quest'anno coinvolgerà 185 tra ricercatori e personale tecnico di supporto impegnati in 31 progetti per studiare clima, oceani, ghiacci, e biodiversità, ma anche la salute umana in ambienti estremi. Le missioni italiane in Antartide sono condotte nell’ambito del Programma Nazionale di Ricerche in Antartide, finanziato dal Ministero dell’Università e della Ricerca e gestito dal Consiglio Nazionale delle Ricerche per il coordinamento scientifico, dall'Enea per la pianificazione e l’organizzazione logistica e dall’Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale per quanto riguarda la nave oceanografica rompighiaccio Laura Bassi.