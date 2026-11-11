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È in partenza la 42° spedizione italiana di ricerca in Antartide, che quest'anno coinvolgerà 185 tra ricercatori e personale tecnico di supporto impegnati in 31 progetti per studiare clima, oceani, ghiacci, e biodiversità, ma anche la salute umana in ambienti estremi. Le missioni italiane in Antartide sono condotte nell’ambito del Programma Nazionale di Ricerche in Antartide, finanziato dal Ministero dell’Università e della Ricerca e gestito dal Consiglio Nazionale delle Ricerche per il coordinamento scientifico, dall'Enea per la pianificazione e l’organizzazione logistica e dall’Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale per quanto riguarda la nave oceanografica rompighiaccio Laura Bassi.
Un contingente di 23 tecnici ha già ripristinato l’operatività della base costiera Mario Zucchelli e sta allestendo la pista su cui atterreranno i successivi voli. Qui prenderà avvio il progetto Primar coordinato dall’Istituto di Scienze Polari del Cnr di Venezia, che analizzerà come i cambiamenti del ghiaccio marino influenzino la distribuzione del mercurio, un contaminante di rilevanza globale. Nella stessa stazione saranno attivi, inoltre, nove osservatori permanenti per il monitoraggio di terremoti, campo magnetico terrestre, interazioni del Sole con l’ambiente spaziale, permafrost ed ecosistemi.
È in apertura anche la nuova campagna estiva nella stazione italo-francese Concordia, dove saranno implementati due nuovi progetti di ricerca: Dags, coordinato dall’Istituto di Fisica Applicata del Cnr di Firenze, studierà la temperatura del ghiaccio dalla superficie fino alla roccia sottostante, mentre Genesis, coordinato dall’Università di Padova, indagherà gli effetti dell'ambiente estremo sul microbiota intestinale e sul benessere psicologico dei partecipanti alla missione.