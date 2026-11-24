Arriva laSuperluna dinovembre, ossia unaLuna pienache si trova alladistanza minimadallaTerra. Si chiama 'Luna del Castoro' perché avviene nelperiodo dell'annoin cui questi mammiferi si preparanoadaffrontare l'inverno. L'appuntamento è alle 15:55 del24 novembre, quando la Luna sarà a poche ore dalla distanza minima dalla Terra (perigeo), pari, a359mila chilometri.



"Questa 'sovrapposizione' traLuna pienaepassaggio al perigeo, viene ormai popolarmente indicata come Superluna", ha detto l'astrofisico Gianluca Masi, responsabile scientifico del Virtual Telescope Project. "Iltermine in sé - ha aggiunto -non ha alcuna valenza scientifica, in astronomia si preferisce parlare diLuna Piena al Perigeo, ma senza dubbio l'appellativo di 'Superluna' ha unfascino tutto suo".



Questa Superluna, laseconda del 2026dopo quella del 3 gennaio, appariràpoco più del 6% più grandeeun po' più luminosa della media, variazioni che solo un osservatore esperto potrebbe notare. "Infatti - prosegue Masi - si tratta di variazioni tutt'altro che eclatanti, che tuttavia aggiungono fascino all'evento, preziosa occasione per ammirare il nostro satellite naturale nel contesto del cielo notturno, un paesaggio sempre più trascurato e dimenticato".



La Superluna sarà 'ospite' dellacostellazione del Toro, nella porzione più settentrionale dello Zodiaco.. "La Superluna - ha concluso Masi - è unapreziosa occasioneper invitare a recuperare, in generale, laconsapevolezza del paesaggio del cielopresso il grande pubblico anche dalla città, notoriamente poco favorevole alla visione delle stelle a causa dell'inquinamento luminoso".