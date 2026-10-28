Arriverà proprionel giorno di Halloween, ma non ci farà scherzetti da brivido: l’asteroide 2025 UK9, con undiametro di appena3-7 metri, passerà vicino alla Terra intorno alle3:35 disabato 31 ottobre, raggiungendo laminima distanzastimata intorno ai315.000 chilometri(un valore inferiore alla distanza di 384.000 chilometri che separa la Terra dalla Luna). Sarà solo l'antipasto di uno spettacolo ben più interessante che andrà in scena il2 novembre, con il passaggio di un altroasteroide più grandeche saràvisibile anche dall'Italia.



Dei due asteroidi attesi nei prossimi giorni, "2025 UK9è quello che promette ilpassaggio più ravvicinato, anche se è di dimensioni molto modeste", dice all'ANSA l’astrofisico Gianluca Masi, responsabile scientifico del Virtual Telescope. "C'è ancora un po' diincertezza sull'orariodel passaggio ravvicinato e anche suvalore esattodellaminima distanza dalla Terra, perché finora questo asteroide è stato osservato poco".Scoperto il 28 ottobre 2025dal programma Mt. Lemmon Survey/Catalina Sky Survey dell'Università dell'Arizona, questo sasso cosmico "è stato seguito solo per un paio di giorni: l'arco orbitale percorso in un periodo così ristretto non ha permesso di calcolare con esattezza la posizione in cui si sarebbe trovato poi a distanza di un anno", puntualizza Masi.



C'èmolta meno incertezzariguardo all'altro asteroide, denominato2002 VE68, che saluterà la Terra alleore 20:10 del 2 novembre. "Ha undiametro compresotra 200 e 450 metrie passerà a poco più di600mila chilometri di distanza, sempre calcolati dal centro della Terra", prosegue l'astrofisico. Anche questo passaggio ravvicinato non dovrebbe rappresentare un pericolo, ma solo un'ottima occasioneper apprezzare lospettacolo nel cielo. "A ridosso del momento della minima distanza dalla Terra, l'asteroidesarà osservabile alle nostre latitudini: saràmolto altonel cielo, nella costellazione di Andromeda, ma non apparirà particolarmente brillante. Per questo motivo - conclude Masi - sarà osservabile construmenti amatorialisolo medianteriprese fotografiche".