Asteroids2029 ha preso ufficialmente il via, segnando l'inizio di un'iniziativa globale volta a promuovere la consapevolezza sugli asteroidi sia come veri e propri tesori scientifici che come potenziali pericoli, rafforzando così le collaborazioni internazionali già attive per la difesa planetaria. L'iniziativa è partita da decine di ricercatori, professionisti e cittadini ispirati da un evento celeste di portata storica: il passaggio eccezionalmente ravvicinato dell'asteroide Apophis, che avverrà nell'aprile 2029. Apophis passerà più vicino alla Terra anche di una parte dei satelliti artificiali presenti nella sua orbita, tanto che sarà forse visibile a occhio nudo.