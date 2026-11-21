Dopo un viaggio nello spazio lungo quasi otto anni, lamissione BepiColombodelle agenzie spaziali di Europa (Esa) e Giappone (Jaxa) si prepara a raggiungere il suoobiettivo finale, il pianetaMercurio. Sabato21 novembre, alle 19:24ora italiana, è infatti previsto l'inserimento in orbitadelle duesonde Mpo (Mercury Planetary Orbiter)eMio (Mercury Magnetospheric Orbiter), ancora unite fra loro.



L'inserimento orbitale saràuna delle operazioni più delicatedell'intera missione. Quattro dei propulsori dell'orbiter europeoMpo si accenderanno per 37 minuti perfrenare con precisione durante l'avvicinamento al polo sud di Mercurio, consentendo al veicolo di essere catturato nell'orbita del pianeta. BepiColombo giungerà dal lato notturno di Mercurio e inizialmente si inserirà in un'orbita ellittica.

Tra il 9 e il 10 dicembre,Mpo e Mio si separeranno: da quel momento,BepiColombo diventerà laprima missionea far operaredue veicoliattorno aMercurio. Nei mesi seguenti, l'Mpo effettuerà ulteriori accensioni dei propulsori per raggiungere la sua orbita scientifica definitiva entro marzo 2027. L'avvio delle attività scientificheper entrambi gli orbiter è previsto peraprile 2027.

Mpo studierà lasuperficie, lacomposizione, lageologia e lastruttura internadel pianeta, mentreMio si concentrerà sullamagnetosfera, suicampi magneticie sull'interazione con il vento solare.



Lanciata il 20 ottobre 2018 dalla base europea di Kourou, nella Guyana francese, la missione BepiColombo ha completato nove sorvoli planetari: uno della Terra, due di Venere e sei di Mercurio. Il 15 giugno scorso ha spento definitivamente ipropulsori elettriciche l'hanno accompagnata durante gli otto anni di viaggio interplanetario. La separazione del modulo di trasferimento Mtm, avvenuta il 3 settembre 2026, ha segnato l'inizio della fase finale di avvicinamento a Mercurio.