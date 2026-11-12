Nuovi finanziamentiper darecontinuità ai grandiprogetti scientificie alleinfrastrutture di ricercaresi possibili in Italia dalPnrr: lo ha detto la ministra per l'Università e la Ricerca, Anna Maria Bernini, nel videomessaggio che aperto il convegno sui risultati del Piano nazionale di ripresa e resilienza e sugli sviluppi futuri. Organizzato a Roma da Istituto Nazionale di Astrofisica e Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, l'evento ha riunito all.'Auditorium Parco della Musica sia i responsabili scientifici dei progetti, sia chi li ha gestiti dal punto di vista economico e organizzativo.



Per Bernini "ora la responsabilità èdare continuità a quanto realizzato,valorizzando leinfrastrutture, lecompetenze e irisultati raggiunti. Lo faremo anche attraverso nuovi finanziamenti basati su indicatori di performance, per premiare la capacità di produrre conoscenza e sostenere l'eccellenza scientifica".



Guarda al futuro il presidente dell'InafRoberto Ragazzoni, per il quale l'investimento fatto con il Pnrr"guardaben oltre la durata del Piano, perché ci mette nelle condizioni diimmaginare eprogettare glistrumenti scientifici di domani, facendo crescere al tempo stesso capacità tecnologiche e competenze. Il recente protocollo d'intesa con il Mur - ha rilevato -si inserisce in questa prospettiva, rafforzando un percorso già avviato per consolidare questo patrimonio e garantirgli continuità nel tempo".



Per l'Infn, che oggi celebra i suoi75 anni, il Pnrr è decisamente stato unvolano per la ricercae una "straordinaria occasione" per rafforzarla con nuoveinfrastrutture,competenze eprospettive scientifiche, ha detto il presidente Antonio Zoccoli. "Ora - ha aggiunto -è fondamentaledare continuità a questo patrimonio, consolidando e valorizzando quanto è stato fatto e le persone, soprattutto le giovani generazioni, che hanno contribuito al successo di questo complesso percorso".