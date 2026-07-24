Il libro della vita non è più un testo lineareda leggere una lettera dopo l'altra: finalmente contienesottolineature,annotazioni e 'orecchie' alle pagineche permettono diinterpretare meglioigeni scritti nelDna umano.



A rendere possibile questonuovo livello di letturaè ilprimo atlante del corpo umanoche mappa,cellula per cellula, sia ilripiegamento tridimensionale del Dnache le suemodifiche chimicheindotte dall'ambiente (epigenetiche) . Basato sull'analisidi oltre86.000 celluledi16 tessutiumani, è stato realizzato dai ricercatori del Salk Institute in California, che rendono questa risorsa disponibile gratuitamente online , anche per l'addestramento dei modelli di intelligenza artificiale usati per prevedere l'impatto delle varianti genetiche sulla salute. Il risultato del loro lavoro è pubblicato sulla rivista Science.



La rivista pubblica insieme a Science Advances anche altri otto articoli sempre frutto del programma 4D Nucleome (NIH 4DN)del National Institutes of Health, che mira acomprendere come ilgenoma siaorganizzato nello spazio e nel tempoperregolare l'espressione genicain condizioni disalute emalattia. "Questi studi mostrano quanto rapidamente questa disciplina sia maturata: dalla singola cellula oggi si arriva a mappare l'architettura del genoma nel cervello che invecchia, nell'Alzheimer, nel cuore, nel sistema immunitario", commenta il genetista Giuseppe Novelli dell'Università di Roma Tor Vergata. Lemodificazioni chimichee iripiegamenti strutturalidel Dna sono i due principali livelli di regolazioneepigenetica chepermettono diaccendere e spegnere i genisecondo schemi specifici plasmando l'identità delle cellule. Entrambi i meccanismi influenzano l'espressione genica, ma finora non erano mai stati studiati simultaneamente in singole cellule dell'intero corpo umano.



Le informazioni ottenute grazie a questo nuovo studio aiutano a capire come agiscono le varianti genetiche che aumentano il rischio di specifiche malattie, in quale tipo di cellule entrano in azione e quali geni influenzano. "Per la medicina è un passaggio cruciale", sottolinea Novelli. Collegando i ripiegamenti strutturali del Dna alle varianti genetiche di rischio, "si passa dal dire 'questa variante è associata alla malattia' a dire 'questa varianteagisce inquesta cellula, attraverso questo contatto fisico tra regioni del Dna'.È la risoluzione di cui la medicina di precisione ha bisogno".



Lo studio ha anche evidenziato che,in alcune cellule, icambiamenti tridimensionali del Dna e le modificazioni chimichenon vanno di pari passo: si è infatti osservato che lariorganizzazione tridimensionale del Dna cambia per prima, mentre le modifiche chimiche (prodotte dal cosiddetto processo di 'metilazione') seguono a ruota. Ciò suggerisce che diversecaratteristiche epigenetichesi aggiornano suscale temporali differentidurante le transizioni di stato cellulare: questa scoperta potrebberidefinire il modo in cui vengono definiti itipi cellularineitessuti adultie come viene tracciata latransizione delle celluleda una condizione normale a una di malattia.