Moltomeno estesa, mapiù complessadi quanto fino ad oggi ritenuto: è la nuova ricostruzione dell’eruzione delTufo Giallo Napoletano, uno degli eventi più significativi nella storia deiCampi Flegrei, che contribuì allaformazione delterritorio su cui sorge oggi la città diNapoli. Pubblicato sulla rivista Earth-Science Reviews, lo studio haintegrato nuovi dati stratigrafici egeochimici con dati frutto didecenni di ricerchesu un'area di80 kma partire dall'interno della caldera fino alle aree più distanti. Hanno condotto la ricerca Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) e Università di Bari Aldo Moro, in collaborazione con l'Istituto di Geologia Ambientale e Geoingegneria del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr-Igag), le Università di Bologna, Siena, del Molise e un consorzio di atenei e laboratori francesi (Paris-Saclay, Lsce, Geops).



L'eruzione del tufo giallo, avvenuta14.000 anni fa, ha infatti unagrande valenza storica. I depositi generati hanno creato le fondamenta della città di Napoli e costituiscono ilmateriale con cui fin dall'epoca romana sono statiedificati acquedotti, fortificazionie l'intero tessuto urbanodi antiche città comePartenope, Pompei ed Ercolano.

Tra i principali risultati emersi unanuova datazione di 13.980 anni fa(margine di errore di soli 140 anni), unvolume di magma emesso tra i 16 e i 20 chilometri cubi,cioè meno della metà rispetto alle precedenti stime, e laricostruzione del sistema dialimentazione delvulcano. "Il magma non proveniva da un'unica grande camera magmatica, ma da almenoquattro serbatoisotterranei distinti che si sono svuotati uno dopo l'altro", osserva Gino González, ricercatore Ingv e primo autore dell’articolo.

Secondo i ricercatori, questi dati cambiano il modo in cui viene letta una delle eruzioni più importanti dei Campi Flegrei. "Il Tufo Giallo - continua González - non è stato il cataclisma di dimensioni gigantesche che si pensava, ma un evento complesso, fatto di molti impulsi e di magmi diversi, che ha plasmato in modo decisivo il paesaggio su cui oggi sorge Napoli".

Per Roberto Sulpizio, professore dell'Università di Bar, "capire come sono avvenute le grandieruzioni delpassato, quanto magma è stato emesso e come si è sviluppato il collasso della caldera ci permette di affinare gli scenari di pericolositàper un'areain cui vivono circa 400.000 persone".