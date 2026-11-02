(ANSA) - SINGAPORE, 02 NOV - La presenza di Doto greenamyeri, una rara e minuscola lumaca di mare lunga pochi millimetri, testimonia la sorprendente tenuta dei fondali di Singapore. Lo racconta un reportage del quotidiano The Straits Times, spiegando come le acque della città-stato continuino a ospitare una ricca fauna marina nonostante il continuo passaggio di navi mercantili e le grandi opere costiere.

La piccola creatura marina, riconoscibile per le caratteristiche protuberanze a forma di grappolo lungo il corpo, è stata individuata lungo le barriere coralline delle isole meridionali grazie al lavoro di biologi e subacquei locali.

Queste lumache di mare sono considerate vere e proprie sentinelle ambientali: la loro sopravvivenza dipende strettamente dalla salute delle scogliere coralline e dalla pulizia delle acque in cui vivono.

Il ritrovamento dimostra come, anche a ridosso di uno dei nodi portuali e commerciali più imponenti al mondo, esistano ancora micro-ambienti naturali capaci di resistere alla pressione urbana. (ANSA).

