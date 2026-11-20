(ANSA) - VENEZIA, 20 NOV - Studiare la fusione nucleare è l'obiettivo del nuovo tokamak sperimentale (un reattore) "Compass Upgrade" (Compass-U), la cui struttura di supporto è stata interamente costruita e assemblata negli stabilimenti di Dal Ben Spa, azienda di San Stino di Livenza (Venezia) che progetta e realizza macchinari e impianti complessi per l'industria e la ricerca.

Il completamento dell'assemblaggio costituisce un importante traguardo industriale per la realtà produttiva veneziana, che con l'ultimazione dell'intervento rende visibile il contributo della manifattura italiana a una delle più avanzate infrastrutture europee per la ricerca sulla fusione.

Il nuovo tokamak sperimentale è ora destinato all'Institute of Plasma Physics dell'Accademia delle Scienze della Repubblica Ceca (Ipp Cas), a Praga.

L'assieme realizzato dalla Dal Ben Spa pesa oltre 170 tonnellate, raggiunge oltre cinque metri di altezza e occupa una base cilindrica di 4,5 metri di diametro. È costituito da sedici elementi principali di supporto disposti radialmente e collegati attraverso sistemi strutturali superiori e inferiori. Le sue dimensioni sono quelle di una grande costruzione metallica, ma i requisiti di fabbricazione e assemblaggio appartengono al mondo della meccanica di alta precisione.

Durante il funzionamento di Compass-U, le bobine potranno generare campi magnetici fino a 5 tesla, un'intensità dell'ordine di centomila volte quella del campo magnetico terrestre. (ANSA).

