(ANSA) - CAMPOBASSO, 15 LUG - Il Responsible Research Hospital di Campobasso celebra un nuovo traguardo con il conferimento del premio 'Eccellenze al Timone 2026' a Graziano Pernazza, direttore della Uoc Oncologia Chirurgica Robotica Avanzata, e a Vincenzo Fraticelli, responsabile della Uosd Onco-Ematologia. Un riconoscimento, promosso dalla Consigliera di Parità delle Province di Campobasso e Isernia Giuditta Lembo, che nasce per 'celebrare i professionisti che si distinguono per leadership, visione e straordinario impegno'.

'Innovazione, ricerca e chirurgia robotica d'eccellenza sono gli elementi che hanno valso il premio a Pernazza - si legge in una nota - Considerato tra i più autorevoli specialisti italiani e internazionali nel campo della chirurgia robotica mininvasiva applicata all'oncologia digestiva, è stato premiato per aver guidato, con visione e competenza, un percorso che ha portato la chirurgia oncologica del territorio ai più elevati standard di innovazione tecnologica e qualità assistenziale'.

'Essere al timone - è scriotto nella motivazione - significa guidare con precisione millimetrica l'innovazione della chirurgia robotica, coniugando il rigore della ricerca scientifi ca con una dedizione straordinaria alla sicurezza e alla cura del paziente oncologico'. Un riconoscimento che valorizza la sanità molisana, facendo del Responsible Research Hospital un punto di riferimento nazionale per l'innovazione chirurgica.

Il premio conferito a Fraticelli rende omaggio a una figura che rappresenta da anni un riferimento imprescindibile per l'onco-ematologia del territorio. La motivazione evidenzia come la guida di un reparto tanto delicato richieda non solo solida autorevolezza scientifica, ma anche straordinaria sensibilità umana. 'Con una dedizione costante - si legge - Fraticelli ha saputo accompagnare pazienti e famiglie nei momenti più complessi del percorso di cura, garantendo assistenza di elevatissimo livello, competenza clinica e una presenza umana capace di offrire sostegno e fiducia. Un impegno quotidiano che ha contribuito a fare del reparto di onco-ematologia un punto di riferimento per centinaia di persone'.

'I due riconoscimenti - conclude la nota - testimoniano il valore delle professionalità che operano nel Responsible Research Hospital e confermano come innovazione scientifica, eccellenza clinica e centralità della persona rappresentino i pilastri dell'attività dell'Istituto'. (ANSA).

