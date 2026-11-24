(ANSA) - ROMA, 24 NOV - Lanciato razzo europeo Ariane 6 di Arianespace con un carico di 36 satelliti della costellazione Leo di Amazon per le connessioni internet. Il lancio è avvenuto dalla base europea di Kourou, nella Guyana Francese, all'indomani del problema tecnico ai sistemi di supporto a terra del razzo, che ha causato l'interruzione del conto alla rovescia nella giornata del 23 novembre, data inizialmente programmata per il lancio.

Le varie fasi del volo successive al lancio si sono svolte senza problemi e il rilascio dei satelliti nell'orbita terrestre bassa è previsto a 2 ore e 4 minuti dal lancio.

È il decimo volo per il razzo Ariane 6, che ha debuttato nel luglio 2024. Per la costellazione di Amazon, invece, si tratta di un passo avanti verso l'obiettivo finale, che è quello di posizionare in orbita 3.200 satelliti per l'internet globale. Al momento, ne sono stati lanciati 400 circa e quest'ultimo carico deve far fronte alla perdita di quello precedente, avvenuto questo stesso mese a causa di un'anomalia registrata durante il lancio con il razzo Vulcan della United Launch Alliance (Ula), che non è riuscito a raggiungere l'orbita.

Ariane 6 e Vulcan non sono gli unici razzi su cui Amazon conta per realizzare la propria costellazione. L'azienda di Jeff Bezos si è infatti assicurata posti anche sul razzo Atlas V, sempre della Ula, sul New Glenn di Blue Origin e sul Falcon 9 di SpaceX, la principale concorrente di Amazon per l'Internet globale, che ha al suo attivo oltre 11mila satelliti Starlink operativi. (ANSA).

