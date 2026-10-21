C'è anchel'Italia, insieme all'Artico e ai Caraibi,tra le primeimmagini della Terra realizzate dal satellite Sentinel-3C,lanciato in orbita lo scorso 15 settembre dal programma di osservazione della TerraCopernicusdi Agenzia spaziale europea (Esa) e Commissione Ue. Il satellite ha anche messo alla prova il suo altimetro radar misurandol'altezzadellasuperficiedelmaree l'altitudinedella calotta glaciale dellaGroenlandia.

Queste prime acquisizioni forniscono un'indicazione inizialedelleprestazionidel satellite e rappresentano un passo avanti verso la piena operativitàdel servizio di monitoraggio degli oceani, delle terre emerse, della criosfera e dell'atmosfera terrestre.

La 'cartolina' dell'Italia è stata realizzata lo scorso 30 settembredallostrumento Olci (Ocean and Land Colour Instrument). Lavisualespazia dallaGermania meridionale, a nord, fino alla Sicilia e al Mediterraneo meridionale. LeAlpi innevatecontrastano con letonalità brune e verdi della Pianura Padanae del resto della penisola italiana. Aest, leacque blu intenso del mare Adriatico separano l'Italia dalla penisola balcanica, parzialmente visibile nell'immagine. Sul versante occidentale, leacque scure del Tirrenocircondano la Sardegna e la Sicilia, chiaramente visibili, mentre la Corsica è in gran parte oscurata dalle nuvole.

La'cartolina' dell'Artico, anch'essa risalente al 30 settembre, mostra l'arcipelago artico canadese,a ovest della Groenlandia, con le isole coperte di neve e ghiaccio, le coste frastagliate e il ghiaccio marino circostante.

L'ultima immagine, quella deiCaraibi, è stata acquisita il 29 settembre e mostra Cuba e le Bahamas circondate daacque che alternano tonalitàturchesi e blu profondo. Oltre ai colori suggestivi, queste osservazioni contribuiscono a monitorare lo stato degli ambienti costieri e marini.