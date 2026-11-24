C'è un legame inattesotra impianti eolici e nuvole: i due siinfluenzano avicenda,modificando in maniera significativa la quantità di energia prodottadalle turbine. La scoperta ha sorpreso i ricercatori dell'Università di Twente, nei Paesi Bassi, guidati dall'italiano Davide Selvatici. Lo studio, pubblicato sulla rivista Journal of Renewable and Sustainable Energy, sottolinea la necessità di ulteriori ricerche sul tema e l'importanza diinserire questolegame reciproco nellesimulazioni, in modo da ottenere risultati più accurati e realistici, anche se ciò sarà possibile solo con i futuri progressi nel campo del calcolo.

"In queste simulazioni, sarà possibileosservare concretamentel’effetto delle condizioni meteorologiche", commenta Selvatici. "Tuttavia, ciò sarà realizzabile solo disponendo dimaggiori risorse computazionali, che saranno disponibili soltanto in futuro".

NelNord Europa, i parchi eolici vengono spesso costruiti inacqua, dove è frequente la presenza dinuvole a bassa quota. Eppure, gli effetti di tali fenomeni non sono stati ancora studiati a fondo, e lesimulazioni solitamente prendono in considerazionecondizioni idealizzate in cui lenuvole sonoassenti.

Per colmare questa lacuna, gli autori dello studio hanno messo a punto nuove simulazioni includendo anche varie possibili condizioni meteorologiche. È venuto fuori che lenuvole, e in particolare la loroaltezza, sono unfattore moltoimportante. Questeinfluenzano laproduzione dienergia dei parchi eolici a causa della loro capacità diinteragire con laradiazione emessa dal Sole e dalla Terra. Viceversa, leturbine eoliche influenzanolenubi spingendole verso l'alto davanti all'impianto e richiamandole verso ilbasso nellazona posteriore.