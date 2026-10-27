Ilclima globalesta diventandosempre più instabile: dei16 parametriusati per monitorare isegni vitalidella Terra, 7 hanno ormai raggiunto livelli record, ealtri mostrano unandamento preoccupante. È la situazione tratteggiata dalRapporto sullo stato del clima 2026, arrivato al suo settimo aggiornamento e pubblicato sulla rivista BioScience. Il rapporto è stilato da una coalizione internazionale di scienziati del clima, guidata da William Ripple della Oregon State University e Christopher Wolf dell'organizzazione di ricerca statunitense Tera. Dal documento emergono, però,anche segnali positivi: le fonti dienergia rinnovabileora forniscono il43%dell'elettricità globalee, per la prima volta, hanno superato il carbone, segnando un punto di svolta storico.



Tra gliindicatori arrivati a valori estremic'è la concentrazione dianidride carbonicanell'atmosfera, che amaggio 2026ha superato le428 parti per milione: illivello più elevatodegliultimi 2 milioni di anni. Anche ilritmo delriscaldamento globalestaaccelerando: è passatoda 0,19 gradi per decennionel periodotra il 1970 e il 2010, a circa 0,36 gradi per decadeda allora. Come conseguenza,lo spessore e la massa dei ghiacciaisonoscesi a livelli minimi record, mentre glioceani continuano ad assorbire la stragrande maggioranza delcalore in eccesso generato dalle emissioni di gas serra.



Il cambiamento climatico sta poi aumentando ilrischio di incendi boschivi, che nel2025 hannoridotto lacopertura forestaledi10,8 milioni di ettari: è ilterzo dato più alto mai registrato, pari apiù di un terzodellasuperficie dell'Italia. Sempre nel 2025 ilconsumo di combustibili fossilièaumentato dello0,9%e, per la prima volta, leemissioni annuali di CO2legate all'energiahannosuperato 41 miliardi di tonnellate. Continua a crescere, infine, losquilibrio energeticodella Terra, dato dalla differenza tra la quantità di energia solare che il pianeta assorbe e quella che irradia nuovamente nello spazio. Secondo alcuni studi, il recente aumento potrebbe essere legato a cambiamenti nella circolazione associati a El Niño.