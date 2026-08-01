Ilcielo di agostoè pronto a darespettacolo: offrirà bendue eclissi, unatotale di Solee unaparziale di Luna, oltre allestelle cadentipiù celebri, quelle dellePerseidi. La giornata clou, come evidenzia l' Unione Astrofili Italiani (Uai) , sarà quella del12 agosto: si inizia con l'eclissi di Sole, che dall'Italiasarà visibile solo in formaparziale poco prima del tramonto, e non appena sopraggiunge l'oscurità si prosegue con lePerseidi, che raggiungeranno il loromassimo proprio nellanotte tra 12 e 13.

Il28 agostosarà la volta dell'eclissi parziale di Luna: inizierà circa alle ore 04,33 italiane e raggiungerà il culmine alle 06,12, poco prima che il nostro satellite tramonti.



LePerseidi sono uno dei più grandi sciami meteorici annuali, insieme alle Quadrantidi di gennaio e alle Geminidi di dicembre, e sono apprezzate non soltanto per la loronumerosità, ma anche per laqualità: non è raro, infatti, assistere al passaggio di spettacolari 'fireball', bolidi che possono superare in brillantezza i pianeti più luminosi lasciando scie visibili anche per diversi secondi.



Quest'anno, inoltre, saràuna delle migliori occasioni del decennio per ammirarle: ilcielo sarà del tuttoprivo del disturbo dellaluce lunare. Gli appassionati potranno approfittare delle 'Notti delle Stelle', il più atteso appuntamento dell'estate astronomica:tra il 10 e il 12 agosto, le associazioni astrofile ditutta Italiaproporranno delleserate dedicate proprio all’osservazionedelle stelle cadenti.



Il cielo serale di agosto è illuminato solo da due pianeti:Venere, che però anticipa sempre più il suo tramonto, eSaturno, che invece anticipa sempre più la sua comparsa sull'orizzonte a Est. Tra le luci dell'alba sono visibili gli altri pianeti:Mercurio, che si trova in un periodo di osservabilità relativamente favorevole,Marte eGiove, che però all'inizio del mese sarà ancora invisibile. Nel corso di agosto,tutti i pianeticomparirannoin compagnia della Luna, grazie a ben5 congiunzioni: il4 iniziaSaturno, il9 Marte, l'11agosto è la volta diMercurio e Gioveinsieme, e poi il16Venere e il31 di nuovoSaturno.