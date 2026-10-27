(ANSA) - MILANO, 27 OTT - Dopo 22 anni in orbita, si è ufficialmente conclusa la missione scientifica del telescopio spaziale Swift della Nasa. Le ultime osservazioni, che risalgono al 20 ottobre, vanno a rimpinguare una ricca eredità di dati scientifici che comprende oltre 1,5 milioni di immagini catturate nell'ultravioletto e nel visibile e un set di dati pari a circa 12 terabyte, una mole equivalente all'archiviazione di circa 600 film in alta definizione.

Lanciato nel novembre 2004, Swift aveva il compito di studiare i lampi di raggi gamma (Grb), ovvero le esplosioni più potenti del cosmo. Sebbene fosse stato progettato per una missione operativa di due anni, il telescopio ha continuato a osservare l'universo ad alta energia per oltre due decenni. Ha rilevato così oltre 2.000 lampi di raggi gamma, ha studiato più di 1.400 supernove, ha assistito alla distruzione di stelle ad opera di buchi neri, ha monitorato galassie attive, ha condotto una mappatura dell'intero cielo nei raggi X, ha analizzato asteroidi e comete. I dati raccolti hanno contribuito alla pubblicazione di circa 7.000 articoli scientifici, destinati ad aumentare ancora in futuro.

"Swift era stato concepito come un satellite dedicato allo studio dei lampi di raggi gamma: fenomeni che si manifestano e svaniscono così rapidamente da rendere impossibile, per i grandi telescopi, puntarli in tempo per un'analisi approfondita", osserva S. Bradley Cenko del Goddard Space Flight Center della Nasa. "Swift doveva rilevare e localizzare i lampi di raggi gamma, comunicarne la posizione ad altri osservatori e orientare rapidamente i propri telescopi verso tali punti, così da catturarne le immagini prima che il bagliore residuo svanisse.

Per compiere questa operazione, a Swift occorreva solitamente circa un minuto".

Dopo il fallimento dell'operazione di salvataggio tentata questa estate dal 'carro attrezzi spaziale' Link (realizzato in tempi record dall'azienda privata Katalyst Space Technologies), il telescopio Swift sta ora orbitando a meno di 275 chilometri dalla superficie terrestre. La Nasa prevede che "rientrerà nell'atmosfera terrestre nelle prossime settimane". (ANSA).

