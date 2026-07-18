Ottimizzando l'apparato fotosinteticolaPosidonia oceanicariesce acrescere rigogliosafino a50 metri di profondità, dove la luce è estremamente scarsa e composta quasi esclusivamente da radiazioni blu. A svelare l'adattamento evolutivo che consente disfruttareal massimo lalimitata lucedisponibile sui fondali, una ricerca pubblicata sulla rivista Nature Communications, a cura della Stazione Zoologica Anton Dohrn di Napoli e dell'Università di Verona, con il CNR e il Politecnico di Milano.



Questa pianta marina, affermano gli studiosi, "ha sviluppato, nel corso dell'evoluzione, unsistema di cattura della luce più estesorispetto a quello dellepiante terrestri e, allo stesso tempo,acceleratoiltrasferimentodell'energia luminosaverso il centro di reazione dellafotosintesi". Una strategia che le consente di mantenere un'elevata efficienza fotosintetica anche in ambienti marini con ridotta disponibilità di luminosità.



Per ricostruire questo meccanismo, il progetto ha riunito competenze di ecologia marina, fisiologia vegetale, biologia molecolare e strutturale e fisica quantistica. Ilcampionamentodelle piante adiverse profondità nei dintorni dell'isola diIschia,nelGolfo di Napoli,e gli studi ecologici ed evolutivi sono stati condotti presso la Stazione Zoologica Anton Dohrn. Grazie alla crio-microscopia elettronica dell'Eye Lab del Consiglio Nazionale delle Ricerche Istituto Isasi e alle analisi strutturali dell'Università di Verona i ricercatori sono riusciti per la prima volta aricostruire la struttura tridimensionale delfotosistema I di Posidonia oceanica conrisoluzione atomica.



E' emerso che questapianta harinunciato adalcune conformazioni della clorofilla selezionando configurazioni molecolari che accelerano il trasferimento dell'energia verso il centro di reazione della fotosintesi. In questo modo riesce a sfruttare con elevata efficienza la limitata luce disponibile sui fondali marini. Una scoperta che apre nuove prospettive per labiologia sinteticadelle piante coltivate, tecnologia recentemente approvata dal Parlamento europeo.