Un tessuto viventeche non si tesse masi coltiva a partire da unfungo ed è in grado diauto ripararsi e auto pulirsi. A mettere a punto questo innovativo materiale, descritto sulla rivista Science Advances, il team guidato da Ke Li, dell'Accademia cinese delle scienze e dell'Istituto Shenzhen Institute per le tecnoliogie avanzate. Molte leapplicazioni: dall'architettura alla biomedicina,fino allamoda adattiva e alletecnologie ambientali. Essendo inoltrebiodegradabile, il tessuto rappresenta una soluzione sostenibile per la "moda circolare".Il rovescio della medaglia però sono itempi di decomposizioneche si aggirano, nel terreno, attorno ai 41 giorni.

Il fungo si chiama Cordyceps militaris, è un parassita di coleotteri e lepidotteri, ed in Cina è utilizzato come ingrediente della medicina tradizionale. Fatto crescere in una coltura liquida sotto forma di piccolipellet sferici e poiversatoin deglistampi,leife,cioè i filamenti microscopici e tubolari che necostituisconolastruttura,si intrecciano fra loro formando un foglio continuo, che però è rigido e fragile. Di qui l'idea di immergereil tutto nelglicerolo,un plasticizzante che rende la trama flessibilesenza sfibrarla.

Questo tessuto vivente è anche in grado di rigenerarela propriasuperficiee di autopulirsi senza ricorrere a trattamenti artificiali: basta inserire nuovi pellet nel punto in cui la struttura si rompe o si sporca per generare nuovo tessuto sano. Inoltre,integrando "partner" microbici ingegnerizzati, si possono crearetessuticon diverse caratteristiche. Grazie ai lieviti ingegnerizzati, che producono pigmenti arancioni, blu e viola, il tessuto si puòcolorare mentre aggiungendo uno strato di Aspergillus niger (la muffa sulla frutta che marcisce) si forma sulla superficie un velo scuro ricco di melanina che assorbe i raggi UV. Un’altra combinazionerespinge, infine, le gocce d’acquae trasforma il foglio in un materiale diautopulente.

Il team ha mostrato le potenzialità del materiale realizzando, tra le altre cose, una farfalla in tessuto blu e un abito.