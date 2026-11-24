Lalongevità deicentenari potrebbe esserelegata anchealmicrobioma intestinale: è stata infattiscoperta una particolareattività metabolicadeibatteri dell'intestinoche potrebbe esserepotenziata peraiutare l'organismoainvecchiare in salute. Il risultato è pubblicato sulla rivista Cell Metabolism dai ricercatori dell'Università della California a San Diego.



Ilmicrobioma intestinaleevolve nel corso dellavita e svolge unruolo crucialenelmetabolismo, neiprocessi infiammatorie in molti altri aspetti della salute. I ricercatori hanno valutato il modo in cui modifica gliacidi biliari, sostanze prodotte dal fegato che favoriscono la digestione dei grassi e agiscono come molecole segnale in tutto l'organismo. I batteri intestinali producono enzimi noti comeidrolasi dei sali biliari (Bsh) che modificano chimicamente gli acidi biliari, influenzando così iprocessi metabolici, l'infiammazionee l'orologio biologicodel corpo.

Nella prima parte dello studio, i ricercatori hanno esaminatotopi giovani e anziani, riscontrando che l'invecchiamentoèassociato a unamaggiore attività degli enzimi Bshe a unapiù intensa modificazione degli acidi biliari. Unmeccanismo analogoè presente anche negliesseri umani, come dimostrano le misurazioni degli acidi biliari in 48 giovani adulti, 107 persone anziane e 125 centenari. I ricercatori si sono quindi chiesti se potenziare questa funzione microbica potesse apportare benefici alla salute.



Per capirlo, gli autori della ricerca hannomodificato geneticamenteunceppo batterico intestinaleaffinché producesseBsh e lo hannointrodotto intopi di età avanzata. Circa 20 settimane dopo il trattamento, hanno riscontrato unamigliore sensibilità all'insulinae unatolleranza al glucosioleggermente superiore. A 32 settimane, i topi trattati presentavano inoltre cambiamenti associati a unminor peso corporeoe a unaminore massa grassa, a fronte di una maggiore massa magra. Altri risultati hanno indicato un maggiore utilizzo dei grassi a fini energetici, unamigliore funzionalità dei mitocondrie alterazioni nell'attività genica correlata all'infiammazione e all'orologio biologico dell'organismo.