Leleggi dellarelatività diEinstein sono state messe nuovamente alla prova, con unesperimento che arriva direttamente dal fondo del Mediterraneo: la collaborazione internazionaleKM3NeTper lo studio deineutrini. Il test, pubblicato sulla rivista Journal of Cosmology and Astroparticle Physics, non ha riscontrato alcuna violazione della relatività, ma ciò non vuol dire che una simile eventualità sia impossibile: i risultati, infatti, stabiliscononuovi limiti,oltrepassati i quali emergerebberoindizi dinuova fisica. La ricerca è stata coordinata da Alba Domi e Lukas Hennig dell'Università tedesca Friedrich-Alexander di Erlangen-Norimberga, e ha visto la partecipazione di molti ricercatori italiani dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e delle Università di Firenze, Genova, Bologna, Salerno, Catania, Luigi Vanvitelli della Campania, Federico II di Napoli e Sapienza di Roma.

La rete KM3NeT comprendedue telescopi sottomariniche rilevano ideboli lampi di luce prodotti quando ineutrini interagiscono con lamateria. Arca (Astroparticle Research with Cosmics in the Abyss), al largo delle coste della Sicilia vicino Capo Passero, si concentra su neutrini super-energetici che arrivano dallo spazio, mentre Orca (Oscillation Research with Cosmics in the Abyss), collocato al largo di Tolone in Francia, è progettato per studiare i neutrini prodotti nell'atmosfera terrestre.

In questo studio, i ricercatori hannoanalizzato oltre 5.800 eventi di neutrini atmosferici rilevati da Orca, mettendo alla prova la cosiddetta 'invarianza di Lorentz':è il principio fondamentale della teoria della relatività secondo cui leleggi dellafisica sono lestesse ovunque nell'universo.I dati raccolti non hanno mostratoviolazioni di taleprincipio, e gli autori della ricerca sperano di avere presto un numero di osservazioni sufficienti per poter estendere l'analisi anche ad Arca.