Finanziati con366 milioni dalMinistero dell'Università e della Ricerca 268 progettidi presentati dauniversità,enti eimprese: sono i fondi per iprimi tre bandidel nuovo Piano triennale della ricerca,ossiaPrin 2026, Prin Hybrid e Synergy Grant. Lo rende noto il Mur.

"Il Piano triennale ha introdotto unanovità sostanziale nel sostegno alla ricerca: unastrategia cheguarda oltre lesingole scadenzee mette a disposizione della comunità scientificarisorse e opportunità definite su un orizzonte di tre annisuperando le incertezze del passato", rileva in una nota la ministra dell'Università e della Ricerca Anna Maria Bernini. "Con il nuovo sistema - prosegue - programmare significa potercontare su prospettive più solide e investire conmaggiore continuità".

Con ilPrin 2026sono finanziati con 260 milioni di euro 219 progetti,selezionatitra 4.279 domande; il Prin Hybridsostiene con56,6 milioni 39 progetti scelti fra 395 proposte; ilSynergy Grant mette a disposizione50 milioni di euro per 10 progettidiricerca applicata,sviluppati in collaborazione tra università, enti di ricerca e imprese.

Imaggiori finanziamenti complessivi dei tre bandi sono destinati alConsiglio Nazionale delle Ricerchecon 22 milioni di euro, allaSapienza Università di Roma con19 milioni e all'Università di Padova con 15 milioni.

Il bandoPrin 2026sostiene progetti diricercadi baserealizzati in collaborazione tra università, enti pubblicidiricercae istituzioni dell’Alta formazioneartistica, musicale e coreutica. Sono statiapprovati progetti di 97 istituzioni,dei quali 73 riguardano le scienze della vita, 80 scienze fisiche e ingegneria e 66 le scienze sociali e umanistiche. I maggiori finanziamenti vanno a Cnr (17,9 milioni per 72 progetti), Sapienza Università di Roma (14,7 milioni per 71 progetti), Università di Milano (10,8 milioni per 46 progetti). Seguono le Università di Torino (10,8 milioni per 49 progetti), Padova (10,8 milioni per 48 progetti), Bologna (10,6 milioni per 50 progetti), Federico II di Napoli (10,1 milioni per 48 progetti). Completano le prime dieci posizioni le Università di Firenze (8 milioni e 36 progetti), Pisa (6,3 milioni e 29 progetti), Trento (5,8 milioni e 26 progetti).

Con il bandoPrin Hybrid,chepromuovela collaborazione tra competenze umanistiche, scientifiche, tecnologiche, sociali e artistiche, sono finanziati 78 enti. Dei progetti, 13 riguardano l’intelligenza artificiale, 5 le tecnologie quantistiche, 4 il calcolo ad alte prestazioni, 4 la cybersicurezza e 13 l’innovazione in campo sanitario. Si sono aggiudicati i maggiori finanziamenti Sapienza Università di Roma (12 progetti per 3,2 milioni), le Università di Milano (10 progetti per 2,7 milioni) e Salerno (9 progetti per 2,6 milioni). Seguono: il Cnr (10 progetti per 2,5 milioni) le Università di Torino (8 progetti per 2,5 milioni), Federico II di Napoli (10 progetti per 2,3 milioni) e Padova (6 progetti per 2 milioni). Completano le prime dieci posizioni Università di Bologna (6 progetti, 1,9 milioni), Politecnico di Torino (5 progetti, 1,6 milioni) e Università di Trento (5 progetti, 1,5 milioni).

Con ilbando Synergy Grant,per progetti di ricerca applicata che favoriscono la collaborazione tra pubblico e privato, sono finanziati 112 soggetti,tra cui 31 università ed enti pubblici diricerca, 38 imprese e 44 organismi e altri enti diricerca. I progetti sono coordinati dai cinque Centri nazionali nati con il Pnrr e sostenuti dal Mur e riguardano medicina di precisione, terapie cellulari e geniche, intelligenza artificiale, cybersicurezza, mobilità sostenibile, biodiversità e innovazione nel settore agroalimentare.