Evitare truffe onlineverificando con precisione laposizione realedi unutente edescludere così che sia invece unhacker collegato da remoto: unasfida finora impossibileche potrà essere risolta grazie allafisica quantistica. A dimostrarlo è l'esperimentoguidato da Krister Shalm, dell'agenzia del governo degli Stati Uniti che si occupa degli standard tecnologici, Nist, e descritto sulla rivista Nature. Per gliusi praticioccorrerannoancora circa 10 anni, ma ladimostrazione apre la stradaverso il concreto utilizzo.



La nuova tecnica nasce per contrastare icybercrimini, che nel2024 hanno causatodanni peroltre 16 miliardi di dollarisolo negliUsa, con meno dell'1% dei colpevoli arrestati poiché attivi dall'estero. Nei sistemi tradizionali è infatti impossibile garantire se, ad esempio, la richiesta di un trasferimento bancario da 50 milioni di dollari provenga da una sede aziendale o dal pc di un hacker remoto. Masfruttando alcune dellebizzarrie delmondo quantistico, "l'accesso a un sistemasaràconsentito soloa chi dimostraditrovarsi in unluogo specifico, sventando le intrusioni a distanza", ha osservato Shalm.



La nuova tecnica sfrutta il cosiddettoentanglement, una sorta diintreccio o abbraccioche si può determinaretra due particelle di lucedistanti tra loro. Inviando coppie di particelle entangled tra un pc e l'altro, e misurandone itempi di arrivo, è stato possibile fare una sorta ditriangolazione per verificare con certezza a che distanza e dove si trovasse uno dei due, in particolare quella che richiedeva di eseguire una determinata operazione bancaria. Iltest permette per la prima voltadiverificare con certezzadove si trovi realmente un utente collegatoonline, finora impossibile da fare con le tecnologie tradizionali. Un passo fondamentale per lacybersicurezza del futuro, per garantire l'identità degli utenti connessi.