In unoscatto fotografico tra leDolomitiilSole,laTerra e laLuna si mettono in posa per offrire unalezione di ottica, fisica e bellezza. Sono i tanti elementi racchiusi nell’immagine realizzata daAlessandra Masi, tra le più note astrofotografe italiane, durante il sorgere della Luna sulle Dolomitid'Oltre Piave, e che racchiude alcuni affascinanti fenomeni astronomici e atmosferici.

La scena è il risultato della particolare geometria tra Sole, Terra e Luna durante ilcrepuscolo: mentre ilSoleè già scesosotto l'orizzonte per l'osservatore, continua ailluminare glistrati superiori dell'atmosferae la superficie lunare, dando origine a una serie di fenomeni legati allapropagazione dellaluce. “Nella parte inferiore del cielo – ha spiegato Masi – compare l'ombra della Terra, la proiezione nell'atmosfera del cono d'ombra che il pianeta estende nello spazio in direzione opposta al Sole. Questafascia più scurarisale dall'orizzonte orientalementre il Sole è già sotto l'orizzonte dell'osservatore, ma continua ancora a illuminare gli strati più alti dell'atmosfera, generando i fenomeni crepuscolari visibili nel cielo”.

Al di sopra dell'ombra terrestre si distingue la Cintura di Venere, la fascia rosatatipica del cielo crepuscolare, prodotta dalla luce solare diffusa daglistrati più alti dell'atmosfera terrestre e che rappresenta il contrasto luminoso con l'ombra del nostro pianeta: due manifestazioni della stessa geometria tra luce solare, atmosfera e posizione dell'osservatore.

LaLuna, quasi pienamente illuminata,emerge dietro lecime mostrando una marcata tonalitàarancione. "Il colore non è dovuto a una variazione della superficie lunare, ma al percorso che la luce solare riflessadalla Luna compie prima di raggiungere l'osservatore. Quando è vicina all'orizzonte, la luce attraversa uno spessore maggiore di atmosfera rispetto a quando è alta nel cielo”, ha aggiunto la fotografa. Con l'aumentare dell'altezzadell'astro sulla volta celeste, il percorso della luce attraverso l'atmosferadiminuiscee ildisco lunareappare più vicino albianco, perché la luce riflessa dalla sua superficie viene modificata in misura molto minore dalla diffusione atmosferica.