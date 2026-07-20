LaLuna è stata usata per laprima voltacomepunto di osservazioneperstudiare'dall'esterno' ilguscio di particelle cariche (plasma)che circonda laTerra, grazie a unricevitore per i segnali deisistemi di navigazione satellitareGnss (come Gps e Galileo) posto sulla superficie lunare. Il risultato, frutto della missioneLuGRE(Lunar GNSS Receiver Experiment) di Nasa e Agenzia Spaziale Italiana (Asi), è pubblicato sulla rivista Geophysical Research Letter dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) in collaborazione con il Politecnico di Torino.



Il ricevitore LuGRE ha volato a bordo dellander Blue Ghost 1 della Firefly Aerospace,lanciato nel gennaio 2025earrivato sulla Luna nel marzo dello stesso annonel sito di Mare Crisium. Lì ha iniziato a intercettare i segnali dei navigatori satellitari che usiamo tutti i giorni sulla Terra, captandoli dopo che avevano attraversato il plasma terrestre lungo traiettorie quasi orizzontali, su percorsi lunghi oltre 380.000 chilometri.

Questa geometria, una sorta di 'radiografia di profilo', ha permesso disondare laregione di transizionetra gli involucri diparticelle caricheche avvolgono il nostro Pianeta (laionosfera e laplasmasfera), molto difficile da misurare con tecniche tradizionali. Proprioin questa zonasi concentrano molti deiprocessi che governano la dinamica dell'ambiente spaziale terrestre, che incidono sullaqualità dei segnali satellitari: il contenuto di plasma può infatti spiegare fino al 60% del ritardo notturno dei segnali Gnss, con effetti diretti su navigazione e telecomunicazioni.



L’analisi delle misure di LuGRE evidenzia alcunediscrepanze rispetto ai modelli attualmente utilizzati per descrivere l'ambiente circumterrestre, suggerendo lanecessità di un loroulteriore affinamento. Lo studio dimostra comunque che lasuperficie lunareoffre unpunto di osservazioneprivilegiato perstudiare dall'esterno ilplasma terrestre. In prospettiva, unosservatorio permanente sulla Lunapotrebbe trasformare queste misure sporadiche in unmonitoraggio continuo e globale,aprendo la strada a una ricostruzione quadridimensionale delle strutture di plasma e a una migliore comprensione dei fenomeni dimeteorologia spazialeche possono disturbare satelliti, sistemi di navigazione e comunicazioni.