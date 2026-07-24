Una soluzione al più pressante problema perl'astronomia,quello dell'inquinamento luminoso generato daisatelliti,potrebbe arrivare dalla vernice più nera del mondo, nota con il nome diVantablack: una nuova versione di questo materiale, composto dananotubi di carbonio, ha dimostrato, in testeffettuati inlaboratorio,chesatelliticosìrivestiti riflettonosolo il 2%dellaluce. Il risultato è stato pubblicato sulla rivista Monthly Notices of the Royal Astronomical Society da un gruppo di ricercatori guidato dall'Università britannica del Surrey.

L'inquinamento luminoso provocato dai satelliti interferisce già con un numero significativo di immagini acquisite dagli osservatori terrestri. Attualmente, il numero di satelliti in orbitaammonta a circa14mila,e le attuali proposte per nuovi lanci potrebbero farsalire tale cifra aoltre 1,7 milioni di unità,amplificando enormemente ilproblema. "Il cielo notturnoè una delle finestre più antiche dell'umanità sull'universo - afferma Astha Chaturvedi, che ha guidato lo studio - ma sta diventando sempre piùdifficile vederlo".

Per questo motivo, i ricercatori hanno messo a punto una formulazione specifica di uno deimateriali più neri mai sviluppati,chiamata Vantablack 310. Le simulazioni hanno permesso di valutare le prestazioni di questo rivestimento indiversi punti dell'orbitapoiché, ad esempio, unsatellite riflette piùluce quando si trova a passaresopra la neve piuttostoche sopra l'oceano.

Nelle condizioni peggiori possibili, il Vantablack 310 haregistratovalori appenaal disotto dellasoglia raccomandata dall'Unione Astronomica Internazionale, e molto superioria quelli ottenuti da un satellite dellacostellazione Starlink di SpaceXprivo di qualsiasi rivestimento. Gli autori dello studio sottolineano, tuttavia, che le performance del materiale devono ancora essere messe alla prova in condizioni reali nello spazio.