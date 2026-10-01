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Dall’ambiente alle emergenze e alla sicurezza, prendono il via i servizi della costellazione dei satelliti Iride per la pubblica amministrazione. Il programma nazionale di Osservazione della Terra Iride entra così in una nuova fase. Lo rende noto l’Agenzia Spaziale Italiana. La costellazione Iride è stata sviluppata dall’Agenzia Spaziale Europea (Esa) con l’Asi grazie alle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr), integrate dal Piano Nazionale Complementare (Pnc). Dal primo luglio 2026 il programma sta passando sotto la gestione operativa dell’Asi.
Sono 18 i servizi disponibili, articolati in 109 prodotti che trasformano i dati satellitari, le informazioni territoriali e modelli di analisi in strumenti per il monitoraggio e la gestione del territorio. Per quanto riguarda la qualità delle acque costiere, i prodotti sono elaborati a partire dalle osservazioni dei satelliti Sentinel-2 e Sentinel-3 del programma Copernicus di Esa e Commissione Ue, che raccolgono dati su clorofilla, solidi sospesi e torbidità. Per controllare i movimenti della superficie terrestre, Iride utilizza le osservazioni radar dei satelliti argentini Saocom e della costellazione Cosmo-SkyMed, di Asi e ministero della Difesa.
Altre applicazioni riguardano le risorse idriche (con servizi per monitorare siccità, disponibilità e qualità dell’acqua e condizioni della vegetazione), e le aree urbane, con il monitoraggio dell’isola di calore e delle zone maggiormente esposte). Completano l’offerta i servizi su qualità dell’aria, gas serra e variabili climatiche essenziali come temperatura delle superfici, precipitazioni, neve, nuvole, radiazione solare, metano e CO2.
Per le emergenze, infine, Iride mette a disposizione servizi attivabili su richiesta per mappare incendi, alluvioni, terremoti, eventi meteorologici estremi e tsunami. Sarà possibile delimitare le aree colpite, valutare i danni a edifici e infrastrutture e, in caso di allagamento, stimare la profondità dell’acqua.
La gestione operativa dei servizi di Iride è affidata alle aziende Planetek Italia ed e-Geos e al programma partecipano inoltre Also Space, Cmcc, SamAM scrl, Serco Italia e TeamDev srl, contribuendo a consolidare l’ecosistema italiano dei servizi geospaziali.