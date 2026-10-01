Dall’ambiente alle emergenze e alla sicurezza, prendono il via i servizi della costellazione dei satelliti Iride per la pubblica amministrazione. Il programma nazionale di Osservazione della Terra Iride entra così in una nuova fase. Lo rende noto l’Agenzia Spaziale Italiana. La costellazione Iride è stata sviluppata dall’Agenzia Spaziale Europea (Esa) con l’Asi grazie alle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr), integrate dal Piano Nazionale Complementare (Pnc). Dal primo luglio 2026 il programma sta passando sotto la gestione operativa dell’Asi.

Dall’ambiente alle emergenze e alla sicurezza, prendono il via i servizi della costellazione dei satelliti Iride per la pubblica amministrazione. Il programma nazionale di Osservazione della Terra Iride entra così in una nuova fase. Lo rende noto l’Agenzia Spaziale Italiana. La costellazione Iride è stata sviluppata dall’Agenzia Spaziale Europea (Esa) con l’Asi grazie alle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr), integrate dal Piano Nazionale Complementare (Pnc). Dal primo luglio 2026 il programma sta passando sotto la gestione operativa dell’Asi.