Dalle batterie termichefatte disabbia e mattoni, fino alcemento a base di calcare e argilla e ilfotovoltaico integrato negliedifici: sono alcune delle 10tecnologie emergenti che potrebbero aiutare a salvare il pianetaentro il2030.Sono state selezionate e presentate dalWorld Economic Forume dalla rivista scientifica Frontiers in occasione della COP31 in svolgimento ad Antalya, in Turchia.

"Molte delle soluzioni energetiche di cui abbiamo bisogno esistono già nei laboratori. La sfida è portarle nelle case, nelle fabbriche e nelle reti elettriche abbastanza velocemente da essere davvero efficaci", ha detto Frederick Fenter, direttore editoriale di Frontiers presentando unaselezione di10 tecnologieche potrebbero rapidamente avere importanti impatti per la riduzione delle emissioni entro pochi anni.

Dieci tecnologie che sono giàvicine alla maturità ma su cui ènecessario investire per una lorointegrazione. Si passa dal cemento a base di calcare e argilla calcinata, la cui produzione può ridurre le emissioni fino al 40%, fino ai miglioramenti della gestione dei dispositivi elettronici che sono in rete o nuovi sistemi di accumulo dell'energia in eccesso prodotta dalle fonti rinnovabili, usando ad esempio batterie termiche capaci di accumulare calore in mattoni, sabbia o sali fusi.

E ancora, celle solari che usano in tandem perovskite-silicio, per generarefino al 20% di energia in piùdallo stesso sito, a innovative batterie a sodio, zinco e ferro, reattori nucleari modulari, fotovoltaico integrato negli edifici, ad esempio in tetti, facciate e finestre, oppureturbine eoliche off-shoreancorate inacque profondeoltre 300 metri sfruttano l'energia eolica di alcuni dei venti più forti del mondo.

