Ora i ricercatori, dopo aver stabilito come convertire le staminali umane in cellule simili a quelle che danno origine a ovuli e spermatozoi nell'embrione, le hanno mescolate con altre cellule presenti nei testicoli di topi in via di sviluppo: queste cellule, infatti, sono in grado di fornire la protezione e i nutrienti necessari alla formazione degli spermatozoi. Infine, questa miscela è stata trapiantata su reni di topi vivi.