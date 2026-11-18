Messa a punto in Italia unatecnica per renderepiù sicurelefuture connessioni internetbasate sullafisica quantistica: per la prima voltadue particelle di luce(fotoni) ottenute dasorgenti diversesono statemesse in connessione a distanzasenza che abbiano mai interagito direttamente. Il risultato, che aprenuove prospettiveper lo sviluppo dellereti di comunicazionea lunga distanza, è stato ottenuto alla Sapienza Università di Roma ed è pubblicato sulla rivista Science Advances..

Coordinata da Mattia Beccaceci e Giuseppe Ronco, entrambi del dipartimento di Fisica della Sapienza, la ricerca è stata condotta sotto la supervisione di Rinaldo Trotta, fondatore del gruppo Nanophotonics. Lanovità del protocollo è nel fatto dipermettere il misterioso ‘abbraccio a distanza’ previsto dalla fisica quantistica, chiamatoentanglement, anche traparticelle che hanno un’origine diversa.



Premiato nel 2022 con il Nobel per la Fisica, l’entanglementè ilfenomeno per cuidue particellesonocollegate in modo che lostato dell’unadetermina istantaneamente lostato dell'altra, indipendentemente dalladistanza che le separa. Su questa proprietà si basa l’internet quantisticaperché,una volta connesse, leparticelle si comportano comeparti di un unico sistema. Di conseguenza, conoscere il risultato di una misura fatta su una di esse permette di prevedere il risultato della misura dell'altra.



Questaconnessione a distanzaè considerataideale per lacrittografia, ma su lunghe distanze il segnale può andare perduto. Lanuova tecnica sfrutta due coppie di fotoni già entangled, ottenute utilizzandoatomi artificiali, fatti di materiali semiconduttori. Per ottenere particelle di luce assolutamente identiche, li hannointegrati con materiali che si deformano quando vengono sottoposti a una tensione elettrica. In questo modo la tecnica ha raggiunto un'accuratezza del 71%e costituisce unpasso avantiverso la possibilità di realizzaresistemi di comunicazione quantisticiconelevati livelli di sicurezza, nei quali eventualitentativi di intercettazionepossono essere semprerilevati.