(ANSA) - NOORDWIJK AAN ZEE, 13 LUG - La scelta dell'astronauta italiano dell'Agenzia spaziale europea (Esa), Luca Parmitano, come pilota della missione Artemis III rappresenta "un passo storico per l'Europa". Lo ha affermato il direttore generale dell'Esa, Josef Aschbacher, intervenendo in collegamento all'incontro con l'equipaggio di Artemis II al centro Estec dell'Esa, nei Paesi Bassi. "Per la prima volta un astronauta europeo dell'Esa è stato assegnato come pilota di una missione Artemis", ha sottolineato Aschbacher, ringraziando la Nasa e tutte le persone coinvolte nella decisione. "Per l'Europa è un passo storico, che riflette decenni di cooperazione tra l'Esa e la Nasa".

Il direttore generale ha ricordato il contributo europeo al programma lunare americano attraverso il Modulo di servizio europeo di Orion, che fornisce alla capsula propulsione, energia e sistemi di supporto vitale. L'esperienza acquisita con Artemis e con i programmi europei Moonlight e Argonaut, ha spiegato, sta contribuendo a costruire le basi per rafforzare le capacità autonome dell'Europa nell'esplorazione spaziale. "L'Europa resterà un partner forte, ma allo stesso tempo stiamo costruendo la nostra forza per il futuro", ha detto. Artemis II, ha concluso, "ha mostrato al mondo ciò che possiamo realizzare insieme e Artemis III mostrerà fin dove potrà portarci questa partnership". (ANSA).

