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Il più grande e potente osservatorio per i raggi gamma del mondo, il Ctao (Cherenkov Telescope Array Observatory), attualmente in costruzione, guadagnerà due telescopi extra, che consentiranno di potenziare in modo significativo le sue capacità estendendo la copertura anche alle energie più basse. Le due aggiunte riguardano il sistema di telescopi che si trova nell'emisfero australe, il Ctao-Sud, ospitato presso l'Osservatorio Paranal dello European Southern Observatory situato nel deserto di Atacama, in Cile.
Il potenziamento ora approvato dal consiglio responsabile del Ctao è stato reso possibile in gran parte dall'Italia, tramite il progetto Pnrr-Cta+ finanziato dal Ministero dell'Università e della Ricerca e coordinato dall’Istituto Nazionale di Astrofisica, in stretta collaborazione con l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare.
Mentre il Ctao-Sud prevedeva finora solo telescopi di piccole e medie dimensioni, i due nuovi saranno invece più grandi. Le loro strutture meccaniche sono state riprogettate su indicazioni dell'Inaf con una struttura più robusta in travi d'acciaio, per resistere ai terremoti caratteristici del deserto di Atacama. Pesano, infatti, 60 tonnellate in più rispetto ai telescopi delle stesse dimensioni del sistema dell'emisfero boreale, Ctao-Nord, situato presso l'Osservatorio del Roque de los Muchachos dell'Istituto di Astrofisica delle Isole Canarie a La Palma, Spagna.
Ciononostante, saranno comunque in grado di puntare qualsiasi parte del cielo in meno di 30 secondi. Questa rapidità di risposta li rende gli strumenti perfetti per catturare eventi cosmici sfuggenti ed elusivi, come i lampi di raggi gamma, prima che svaniscano. "Saremo in grado di accedere a un volume maggiore dell'universo - afferma Roberta Zanin, project scientist di Ctao - spingendoci ancora più indietro verso le sue epoche primordiali".