Il potenziamento ora approvato dal consiglio responsabile del Ctao è stato reso possibile in gran parte dall 'Italia , tramite il progetto Pnrr-Cta+ finanziato dal Ministero dell' Università e della Ricerca e coordinato dall’ Istituto Nazionale di Astrofisica , in stretta collaborazione con l’ Istituto Nazionale di Fisica Nucleare .

Il potenziamento ora approvato dal consiglio responsabile del Ctao è stato reso possibile in gran parte dall 'Italia , tramite il progetto Pnrr-Cta+ finanziato dal Ministero dell' Università e della Ricerca e coordinato dall’ Istituto Nazionale di Astrofisica , in stretta collaborazione con l’ Istituto Nazionale di Fisica Nucleare .