Sviluppare nuove tecnologieabilitanti epotenziare unarete di laboratori di ricercaperEinstein Telescope(Et), il futuro osservatorio dionde gravitazionali che l'Italia si è candidata ad ospitare nell’ex miniera di Sos Enattos in Sardegna. Sono questi gli obiettivi principali delprogetto Miti(Multimessenger Infrastructures and Technologies in Italy),finanziato concirca 15 milionidi euro dal ministero dell’Università e della Ricerca (Mur) nell’ambito del Programma Nazionale Ricerca, Innovazione e Competitività (Pn Ric) 2021-2027.

Ilfinanziamento saràdestinato in particolare asei sezionidell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (Infn): Perugia (ente capofila), Cagliari, Roma, Napoli, Genova e Laboratori Nazionali del Sud.



Miti, la cui partenza è prevista il prossimoprimo agosto, raccoglie idealmente il testimone dal precedente progetto Etic (Einstein Telescope Infrastructure Consortium), finanziato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr), e avrà unadurata di30 mesi.



Nello specifico, Miti ha l'obiettivo disviluppare alcune delletecnologie abilitantidi Einstein Telescope.

Ciò avverrà attraverso unaduplice azione: laprima consiste nelpotenziamento deilaboratori Planet, a Napoli, eEtico2, a Cagliari, realizzati nel contesto del progetto Etic, focalizzati sullo sviluppo di nuove tecnologie per il filtraggio del rumore sismico in Et, la realizzazione di stati di luce 'compressi' per il miglioramento del rumore quantistico e lo sviluppo di dispositivi opto-elettronici. A queste attività parteciperanno anche i laboratori Caos (Perugia), Galileo (Genova), e Arc-Etcryo (Roma). I Laboratori Nazionali del Sud dell’Infn saranno invece un punto di riferimento centrale per le competenze nel campo delle strutture civili per le infrastrutture di ricerca.



Laseconda azione prevede invece ilcoinvolgimento deltessuto industriale italianonella realizzazione di nuove tecnologie per Et, attraverso processi di mentoring e azioni che culmineranno nella realizzazione di un centro di trasferimento tecnologico di Et presso il laboratorio SUnLab (Sardinia Underground Laboratory), in Sardegna.