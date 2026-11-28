Si accelera sull'ipotesi di collaborazione tra Olanda e Italia per il progetto 'a doppia L' dell'Einstein Telescope. La regione tedesca della Renania Settentrionale-Vestfalia e i governi dei Paesi Bassi e delle Fiandre vogliono realizzare una L dell'infrastruttura nella regione dei Voer, al confine tra Belgio, Paesi Bassi e Germania, e la seconda L in Italia che ha candidato l'ex miniera di Sos Enattos in Sardegna. È quanto comunicato dai leader dei rispettivi governi in una lettera indirizzata ai loro omologhi italiani. A citarlo è Vrt News, l'emittente pubblica fiamminga del Belgio.



Si profila così un possibile compromesso europeo sulla localizzazione del telescopio per le onde gravitazionali dopo che, agli inizi di ottobre, la ministra dell'Istruzione, della Cultura e della Scienza olandese Rianne Letschert aveva incaricato l'ufficio che lavora al progetto dell'Einstein Telescope di valutare una possibile collaborazione con l'Italia e, in una lettera alla Camera dei rappresentanti dei Paesi Bassi avrebbe annunciato ulteriori ricerche sulla fattibilità della configurazione a 'doppia L'.



La lettera - secondo fonti italiane - rafforza la posizione del nostro Paese che da tempo evidenzia il vantaggio di superare un'impostazione di competizione favorendo un approccio di collaborazione che l'Italia ha già avviato con la Sassonia, che ha già firmato un'intesa in questo senso con la Regione Sardegna.

