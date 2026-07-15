Gli elettrodi cutanei attualmente disponibili hanno lo svantaggio di perdere facilmente il contatto con la pelle se questa viene deformata o in caso di sudorazione. Inoltre, anche il metodo di applicazione diminuisce la sensibilità di questi dispositivi. "La maggior parte degli elettrodi commerciali - dice Wanqing Zhang, primo firmatario dello studio coordinato da Huanyu Cheng - viene prefabbricata in laboratorio o in uno stabilimento e poi applicata sulla pelle : ciò comporta la presenza di uno strato d'aria tra la cute e l’elettrodo che influisce negativamente sulle prestazioni di rilevamento".

Gli elettrodi cutanei attualmente disponibili hanno lo svantaggio di perdere facilmente il contatto con la pelle se questa viene deformata o in caso di sudorazione. Inoltre, anche il metodo di applicazione diminuisce la sensibilità di questi dispositivi. "La maggior parte degli elettrodi commerciali - dice Wanqing Zhang, primo firmatario dello studio coordinato da Huanyu Cheng - viene prefabbricata in laboratorio o in uno stabilimento e poi applicata sulla pelle : ciò comporta la presenza di uno strato d'aria tra la cute e l’elettrodo che influisce negativamente sulle prestazioni di rilevamento".