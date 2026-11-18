Èimpossibile perqualsiasi Paese, compresi Stati Uniti e Cina,ottenere lasovranità esclusivae ilcontrollo totalesulla propriacatena di approvvigionamento nel campo dell'Intelligenza Artificiale. Lo indica il rapporto dell'Università di Cambridge, il cui obiettivo è fornire unostrumento percapire laposizione del proprio Paese all'interno della filiera. Secondo la ricerca, ilsistema logisticoche collega tutte le fasi di realizzazione e distribuzione, dalle materie prime al consumatore finale, èmolto più complesso e diffusoalivello globaledi quanto si creda, eoltre un terzodi tale catena rimaneinvisibile a tutti i governi. Ipunti ciechisi trovano soprattutto nella parte centrale della filiera, comeprogettazione,assemblaggio ecollaudo dei chip.



L'Italia, ad esempio, partecipa allacatena di approvvigionamentodell'IA con4 aziende soprattutto attraverso la produzione dienergia elettrica,cavi egas usati nei processi industriali. Tali elementi la accomunano aFrancia,Germania,Danimarca eNorvegia, mentre potenziali partner strategici potrebbero essere Irlanda, Singapore e Taiwan.



I ricercatori coordinati da Verity Harding hanno analizzato nodi e punti critici della catena di approvvigionamento, individuandovulnerabilità intutti i 14 livelli della catena, dalle materie prime ai modelli di IA. È emerso chemolti Paesiesercitano, sulla produzione globale, un’influenzaben maggiore di quanto non si rendano conto loro stessi. IlGiappone, in particolare, risulta essere lapotenza più sottovalutatanel campo dell'IA, posizionandosi al secondo posto dietro gli Usa e davanti alla Cina: 101 aziende giapponesi sono presenti in ben 69 segmenti della filiera su 137.