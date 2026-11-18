Dopo laricerca che denunciava l'obsolescenza della rete elettrica degli Stati Uniti,emerge ora checon l'aumento delladomanda dienergia dovuto aidata centere aiveicoli elettrici, gli Usapotrebbero rimanere senzaelementi chiave come itrasformatori. Il problema potrebbe emergere già nel2027 ed esplodere in una vera e propriacrisi dal2030, rileva sulla rivista Cell Reports Sustainability lo studio guidato da Yury Dvorkin e Boyu Yao, della Johns Hopkins University.



Alla base del problema c'è lacrescita deiconsumi elettrici: sefinora sonoaumentati in mediadell'1-2% l'anno, leproiezioni indicano unbalzo del 21% entro il 2030.Una crescita che si scontra con la necessità di rinnovare le infrastrutture obsolete e che necessitano di aggiornamenti.



Proprio qui si inserisce ilsecondo elemento del problema: lematerie primenecessarie alla filiera produttiva. Secondo lo studio, lacarenza dirame potrebbe farsi sentire già nel2027, compromettendo infrastrutture dei data center, convertitori eolici e colonnine di ricarica per i veicoli elettrici. Entro il2030, poi, potrebbe diventaredifficile reperireanche ancheacciaio,nichel,alluminio emanganese.



Alla luce di questi dati, gli esperti ritengono chenei prossimi quattro annigliUsa potrebbero registrare unacarenza del 15%deitrasformatori e del30%dellealtre apparecchiature di rete. Se le tensioni internazionali dovessero peggiorare e portare ad altri blocchi del commercio, l'afflusso di materie prime potrebbe ridursi di un ulteriore 70%.



Segnali di questi problemi strutturali sono giàevidenti, sottolineano i ricercatori, tanto cheultimi quattro anniitempi di consegnadeitrasformatori sonoquadruplicati, passandoda sei mesi a oltre due anni. E' prevedibile che glieffetti che si faranno sentire sui cittadini, conbollette più alteeblackout controllati più frequenti, imposti per distribuire l'energia dove più necessario.

Secondo i ricercatori, una possibilitàper limitare la crisipotrebbe essere introdurrenuove generazioni di sensori a basso costocapaci dimonitorare l'efficienza deitrasformatori e ladistribuzione sulla retein tempo reale, ilriciclo dei materiali a fine vita, in particolare metalli e altri elementi critici, e lastandardizzazione dei componenti.