L'integrazione traosservazioni geologiche di superficieedati geofisici acquisiti intempo reale può consentire unaricostruzionepiù affidabile dellefasi di propagazione e di arrestodelle intrusioni magmatiche, migliorando lavalutazionedegliscenari eruttiviassociati alleintrusioni lateralidell'Etna, tra i fenomeni più pericolosi per le comunità che vivono sulle pendici del vulcano. E' quanto emerge da uno studio di ricercatori dell'Ingv, pubblicato sulla rivista scientifica Frontiers in earth sciences, che ricostruisce quanto avvenuto sul vulcano attivo più alto d'Europa il13 maggio 2008, quando fu possibile osservare contemporaneamente i processi che si sviluppano in superficie e in profondità durante un'intrusione magmatica, ossia larisalita del magmaall'interno del vulcano lungofratture della roccia, senza che raggiunga necessariamente la superficie per un'eruzione.

In quella data undicco laterale, ossia un corpo di magma che si insinua lungo una fenditura della roccia, iniziò apropagarsidal condotto di alimentazione centrale del vulcanoverso nord, generando un esteso campo di fratture in superficiee una sequenza diterremoti che ne accompagnò l'avanzata, tracciandone con precisione la migrazione. Il magma non raggiunse la superficiesul fianco settentrionale: lapropagazionecambiò direzioneverso sud, dando origine all'eruzione nella Valle del Bove.

"La dinamica iniziale destò particolare apprensione perché ricordava lo scenario del marzo 1981, quando una fessura eruttiva si propagò rapidamente verso Randazzo causando gravi danni - dichiara Alessandro Bonaccorso, dirigente Ingv - nel 2008, invece, si èarrestata spontaneamente, offrendo un'opportunità scientifica unica per osservare in dettaglio ilcomportamento di un'intrusione laterale". "Abbiamo stimato che il magma si sia propagato fino a unaprofondità compresa tra circa 200 e 600 metri - spiega Marco Neri dirigente dell'Ingv - e che, con l'avanzare del dicco, lapressionedel magmanon era piùsufficiente asuperarelaresistenza della rocciain cui si stava intrudendo. La sua propagazione ha così rallentato fino ad arrestarsi, mentre il magma ha iniziato progressivamente a solidificare".

"Il momento sismico cumulato rilasciato durante l'evento - dichiarano Elisabetta Giampiccolo e Carla Musumeci, sismologhe dell'Ingv - coincide con l'energia elastica attesa dal dicco modellato. Questo dato, associato ad altri, indica che ilsistema aveva esauritoil proprio'budget energetico' di propagazione: nessuna energia residua, nessuna possibilità di avanzare oltre".

