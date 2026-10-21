Fallito il test al modello di Space Rider , la navetta spaziale europea progettata per rientrare a Terra : un ’anomalia nell’ apertura del grande paracadute ad ala ha portata alla perdita del modello usato nei test che erano in svolgimento a Salto di Quirra, in Sardegna.

Fallito il test al modello di Space Rider , la navetta spaziale europea progettata per rientrare a Terra : un ’anomalia nell’ apertura del grande paracadute ad ala ha portata alla perdita del modello usato nei test che erano in svolgimento a Salto di Quirra, in Sardegna.

“Dopo diversi test condotti con successo utilizzando masse rappresentative del veicolo – ha comunicato l’Agenzia Spaziale Europea attraverso una nota stampa – l'ultimo test di sgancio a livello di sistema, effettuato a ottobre, non è stato completato come previsto a causa di un'anomalia verificatasi durante la sequenza di dispiegamento del parafoil (paracadute ad ala)”. “A seguito dell'anomalia, il modello di prova è andato perduto”.

Sviluppato come il primo veicolo spaziale riutilizzabile dell’Esa, capace di fare missioni in orbita di circa 2 mesi come un vero e proprio laboratorio orbitale senza equipaggio, il debutto di Space Rider è teoricamente previsto per il secondo trimestre del 2028. A guidare lo sviluppo della navetta è Thales Alenia Space (joint venture tra Thales e Leonardo), capofila industriale dei test e co-contraente insieme ad Avio per il programma.