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Sperimenterà tecnologie avanzate per la navigazione sulla Luna e in orbita attorno a essa, la nuova missione italiana Collins, che prende il nome dall’astronauta della storica missione Apollo 11, Michael Collins, che rimase in orbita attorno al nostro satellite mentre Neil Armstrong e Buzz Aldrin scendevano sulla superficie. Il contratto per la sua realizzazione è stato firmato oggi tra l’Agenzia Spaziale Italiana e l’azienda vicentina Qascom: l’obiettivo è sviluppare un ricevitore di nuova generazione per dimostrare che è possibile integrare i sistemi di navigazione satellitare terrestri Gps e Galileo con le nuove infrastrutture dedicate alla Luna, tra cui Moonlight dell’Agenzia Spaziale Europea. Il ricevitore verrà ospitato a bordo dell’orbiter lunare Elytra Dark di Firefly Aerospace.
Collins raccoglie l’eredità tecnologica di Lugre, la missione congiunta Asi-Nasa che nel 2025 ha stabilito nuovi record di distanza per la ricezione dei segnali di navigazione satellitare terrestri, captandoli a 410mila chilometri dal nostro pianeta. Dopo l’allunaggio del 2 marzo 2025, inoltre, Lugre ha dimostrato per la prima volta la possibilità di acquisire e utilizzare questi segnali anche sulla superficie lunare. La nuova missione punta ora a fare un ulteriore passo avanti, contribuendo alla realizzazione di un sistema di navigazione integrato.
“La firma di oggi è una ulteriore conferma dell’impegno dell’Asi nel contribuire all’esplorazione della Luna, e la missione sarà anche un primo esempio di co-investimento pubblico-privato in una missione lunare italiana”, commenta l’ambasciatore Mario Cospito, commissario dell’Asi. “Questa missione rappresenta un’opportunità senza precedenti – aggiungono Alessandro e Oscar Pozzobon, amministratori e fondatori di Qascom - in quanto sarà il primo esperimento che dimostrerà la capacità integrata di Galileo e Moonlight, i due sistemi europei che saranno fondamentali per tutti i futuri viaggi cislunari e sulla superficie lunare, e di cui l’Italia è uno dei maggiori contributori”.