Sperimenterà t ecnologie avanzate per la navigazione sulla Luna e in orbita attorno a essa, la nuova missione italiana Collins , che prende il nome dall’astronauta della storica missione Apollo 11, Michael Collins, che rimase in orbita attorno al nostro satellite mentre Neil Armstrong e Buzz Aldrin scendevano sulla superficie. Il contratto per la sua realizzazione è stato firmato oggi tra l’Agenzia Spaziale Italiana e l’azienda vicentina Qascom: l’obiettivo è sviluppare un ricevitore di nuova generazione per dimostrare che è possibile integrare i sistemi di navigazione satellitare terrestri Gps e Galileo con le nuove infrastrutture dedicate alla Luna, tra cui Moonlight dell’Agenzia Spaziale Europea. Il ricevitore verrà ospitato a bordo dell’ orbiter lunare Elytra Dark di Firefly Aerospace.

Sperimenterà t ecnologie avanzate per la navigazione sulla Luna e in orbita attorno a essa, la nuova missione italiana Collins , che prende il nome dall’astronauta della storica missione Apollo 11, Michael Collins, che rimase in orbita attorno al nostro satellite mentre Neil Armstrong e Buzz Aldrin scendevano sulla superficie. Il contratto per la sua realizzazione è stato firmato oggi tra l’Agenzia Spaziale Italiana e l’azienda vicentina Qascom: l’obiettivo è sviluppare un ricevitore di nuova generazione per dimostrare che è possibile integrare i sistemi di navigazione satellitare terrestri Gps e Galileo con le nuove infrastrutture dedicate alla Luna, tra cui Moonlight dell’Agenzia Spaziale Europea. Il ricevitore verrà ospitato a bordo dell’ orbiter lunare Elytra Dark di Firefly Aerospace.